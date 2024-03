Cinco pessoas morrem em Gaza após lançamento aéreo de ajuda humanitária sobre Gaza

Cinco pessoas morreram e outras 10 ficaram feridas após um lançamento aéreo de ajuda humanitária no norte de Gaza, afirmou nesta sexta-feira (8) o chefe da enfermaria do principal hospital do território palestino.

Os feridos foram levados para o hospital Al Shifa, em Gaza, informou à AFP o responsável pelo setor de emergência da unidade, Mohamed al Sheij.

