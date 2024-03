China diz que envio de mais tropas indianas à fronteira do Himalaia não aliviará tensões

PEQUIM (Reuters) - A China acredita que a iniciativa da Índia de enviar mais tropas à fronteira disputada entre os dois países "não contribui para aliviar as tensões", disse uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês nesta sexta-feira.

A Índia liberou um contingente de 10.000 soldados, anteriormente posicionados em sua fronteira ocidental, para fortalecer sua fronteira disputada com a China, de acordo com vários relatos da imprensa.

Os dois países concordaram anteriormente em manter o diálogo por meio de canais militares e diplomáticos e, recentemente, realizaram uma reunião construtiva sobre a resolução de questões fronteiriças na seção ocidental da fronteira entre a China e a Índia.

A Índia enviou 10.000 soldados de sua fronteira ocidental para proteger sua fronteira de 532 km com a China em Uttarakhand e Himachal Pradesh, na fronteira com o Himalaia, de acordo com a imprensa indiana.

"A China tem o compromisso de trabalhar com a Índia para salvaguardar a paz e a estabilidade das áreas de fronteira", disse Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China. "Acreditamos que a prática da Índia não é propícia a salvaguardar a paz e não é propícia para aliviar as tensões."

Mao acrescentou que "o aumento dos envios militares da Índia nas áreas de fronteira não ajuda a acalmar a situação nas áreas de fronteira ou a salvaguardar a paz e a segurança nessas áreas"

A Índia e a China compartilham uma fronteira de 3.800 km, grande parte dela mal demarcada. Pelo menos 20 soldados indianos e quatro soldados chineses foram mortos em confrontos na área em meados de 2020.

Ambas as Forças Armadas têm fortificado posições e enviado tropas e equipamentos para a fronteira disputada nos últimos anos.

(Por Andrew Hayley)