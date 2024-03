Após 12 anos, Casa Bauducco repagina marca com uma 'cara mais italiana'

A Casa Bauducco, rede de cafeteria da Bauducco, lançou nesta sexta-feira (8) em São Paulo a sua nova identidade visual. É a primeira mudança da marca desde 2012, quando foi fundada.

O que aconteceu

A ideia é oferecer um estilo mais italiano em solo brasileiro. Mas sem deixar de lado o ar de contemporaneidade, segundo a gerente executiva de marketing da Casa Bauducco, Denise Imamura, contratada há dois anos para liderar essa renovação. O espaço é decorado com arcos que remetem à arquitetura da Itália — país do fundador da companhia, Carlo Bauducco — e mobiliário em tons claros, que favorecem a iluminação do ambiente.

O logotipo da marca também foi repensado após 12 anos. Agora, a letra "B" de Bauducco está centralizada em um arco que remete tanto às clássicas edificações italianas quanto ao formato de um panetone, o carro-chefe de vendas da casa. Em 2023, a Bauducco lançou sua nova marca, em uma campanha marcada por acusações de plágio.

A loja do Shopping Eldorado (SP), a primeira própria da marca, é a responsável por inaugurar essa fase. A Casa Bauducco estima que 100 lojas terão a nova identidade visual nos próximos 12 mees— mais de 95% delas são franquias. Até julho, 20 novas unidades serão abertas em todo o Brasil já com essa roupagem, ampliando o número de pontos de vendas para 176 em shoppings, hospitais, prédios corporativos etc.

Esse movimento é consequência de uma série de pesquisas que fizemos com nossos clientes para chegar a esse novo conceito. A ideia é trazer um resgate muito mais forte da italianidade que a família Bauducco tem, mas de um jeito mais contemporâneo.

Denise Imamura, gerente executiva de marketing da Casa Bauducco

Páscoa renovada

Além disso, a Casa Bauducco investiu em um portfólio de Páscoa. Desde o início deste mês, as cafeterias vendem três produtos exclusivos: Surpresa de Páscoa, chocolate quente com cobertura de chantilly e ovinhos de chocolate (R$ 22,90); Fatia Especial, uma fatia de chocotone ou panetone servida com cobertura de Nutella, Ovomaltine, doce de leite ou geleia de frutas vermelhas e ovinhos (R$ 24,90); e Fatia Cioccolato, uma fatia de chocotone coberta com ganache de chocolate e farofa de castanha-de-caju (R$ 24,90). Apenas a última opção estará no cardápio regular.

Os produtos tradicionais de Páscoa também estão na prateleira. As unidades da Casa Bauducco vendem ovos de chocolate, recheados com brownie, chocotone ou crocante de chocolate, que custam de R$ 89,90 a R$ 99,90 em uma embalagem de 320g, além das colombas, embaladas em três tamanhos e com preço a partir de R$ 19,90.

Os doces da Casa Bauducco exibem a nova rotulagem com o aviso de "alto em açúcar" ou "alto em gordura". Uma pesquisa publicada pela Folha de S.Paulo revelou que a 46% desistiram de comprar o produto ou pretendem reduzir o consumo após prestarem atenção nesse alerta. A diretora de expansão da Casa Bauducco, Renata Rouchou, acredita que o impacto deve ter curta duração.

Mas nenhum produto deve passar por uma reformulação para diminuir a quantidade de açúcares, por exemplo. Rouchou entende que o consumo de uma fatia de chocotone ou de um ovo de Páscoa está ligado a uma questão de afetividade e que o cliente estaria disposto a comer um alimento menos saudável.

O rótulo tem um efeito inicial para o consumidor. Mas depois passa a ser parte da embalagem. Hoje não conseguimos identificar nenhuma queda [em vendas].

Renata Rouchou, diretora de expansão da Casa Bauducco

Os produtos que vendemos são [de consumo] mais indulgentes. Queremos trazer um produto com ingredientes de verdade e que o consumidor coloque em equilíbrio dentro da sua alimentação.

Denise Imamura

Embora seja uma empresa da Bauducco, a operação é totalmente independente. Rouchou ressalta que a fábrica onde são feitos os produtos e a parte logística são separadas. A semelhança entre elas é que ambas as empresas estão localizadas em Guarulhos (SP). A Páscoa é a segunda data mais importante em vendas para a Casa Bauducco, atrás apenas do Natal.