Brasil tem maior número de feminicídios desde que crime foi tipificado

Em 2023, o Brasil teve o maior número de feminicídios desde que o crime foi tipificado, há nove anos. Com 1.463 vítimas, país registrou uma morte a cada seis horas no ano passado, segundo estudo divulgado ontem pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

O que aconteceu

SP teve mais casos. Em números absolutos, São Paulo foi o estado com o maior número de casos em 2023, com 221 feminicídios, segundo o levantamento. É o equivalente a 15% do total de registros no país, com aumento de 13,3% em relação ao ano anterior. Com 183 mortes, Minas Gerais aparece em segundo lugar no ranking, seguido de Bahia (108), Rio de Janeiro (99) e Rio Grande do Sul (87).

MT teve maior taxa. O estado de Mato Grosso registrou a maior taxa, com 2,5 mortes para cada grupo de 100 mil mulheres. Ainda assim, houve registrou queda de 2,1% em relação ao ano anterior. Acre, Rondônia e Tocantins (com 2,4 cada um) e Distrito Federal (2,3) completam a lista das unidades da federação com maior taxa de mortes por grupo de 100 mil mulheres.

Brasil teve ao menos 10.655 feminicídios de 2015 a 2023. O levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública considera que há subnotificação de casos, principalmente nos primeiros anos de vigência da lei de feminicídio, sancionada em 2015, como qualificadora do homicídio doloso, quando o assassinato acontece em um cenário de violência doméstica em razão da condição de sexo feminino.

Como foi feito o levantamento. Os pesquisadores consultaram as secretarias estaduais de Segurança Pública, Defesa Social, banco de dados do Ministério da Justiça e da Segurança Pública e dados populacionais fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.