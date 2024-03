Bolsonaro diz que foi convidado por Netanyahu para visitar Israel

Do UOL, em São Paulo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, durante evento em Salvador (BA), que foi convidado pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a visitar o país em conflito com o Hamas.

O que aconteceu

Ele afirmou que recebeu uma carta de Netanyahu nesta sexta-feira (8). "Para que eu visite aquela região do conflito, ou melhor, do massacre, da covardia, do terrorismo praticado em Israel. Praticado pelo Hamas contra Israel", disse.

O convite a Bolsonaro acontece em meio ao conflito público entre o governo de Israel e o presidente Lula (PT). Em fevereiro, o petista comparou os bombardeios israelenses na Faixa de Gaza com o Holocausto.

Na quinta-feira (7), Jonathan Peled, representante da diplomacia de Israel, afirmou que o governo está disposto a "restaurar as relações com o Brasil".

Durante o evento, Bolsonaro também voltou a questionar o resultado das eleições 2022. "Ninguém entende o que aconteceu em 2022. Um dia a história, não muito distante, mostrará a verdade. Mas temos que considerar o passado uma página virada", acrescentou.

O ex-presidente ainda fez uma analogia com relacionamentos amorosos. Ele questionou se o "divórcio" foi influenciado por "terceiros que provocaram essa separação".