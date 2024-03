Boeing diz que bônus anuais a funcionários se concentrarão em segurança e qualidade

(Reuters) - A Boeing informou na quinta-feira que está reformulando a forma de pagamento de bônus aos funcionários para enfatizar a qualidade e a segurança, sendo que as metas operacionais deste ano se concentrarão exclusivamente nesses dois componentes.

O anúncio foi feito em um momento em que a fabricante de aviões tem se esforçado para explicar e reforçar os procedimentos de segurança depois que um plug de porta se soltou durante um voo em 5 de janeiro de um novo 737 MAX 9 da Alaska Airlines.

De acordo com os novos planos de incentivo anuais, que abrangerão executivos, gerentes e funcionários, as métricas de segurança e qualidade serão agora responsáveis por 60% do pagamento na unidade comercial da Boeing, disse a empresa em um email à Reuters.

A unidade Boeing Commercial Airplanes (BCA) fabrica aeronaves comerciais, incluindo os modelos 737, 767, 777 e 787.

"É muito, muito importante impulsionar os resultados com os quais estamos todos comprometidos, e isso é entregar um produto seguro e de qualidade ao nosso cliente", disse a diretora de operações da Boeing, Stephanie Pope, aos funcionários em um webcast.

Essas métricas de segurança operacional e qualidade incluirão a segurança dos funcionários, o trabalho itinerante, o retrabalho e a conclusão do trabalho necessário para entregar os aviões em estoque, disse a Boeing.

Anteriormente, na BCA, os incentivos financeiros representavam 75% do bônus anual, enquanto os 25% restantes estavam vinculados a objetivos operacionais, incluindo qualidade e segurança.

A Boeing disse que todos os funcionários terão que concluir cursos de treinamento sobre segurança de produtos e gerenciamento de qualidade como pré-condição para receber quaisquer incentivos anuais.

Nas outras duas unidades da Boeing, defesa e serviços, as métricas financeiras ainda determinarão 75% dos bônus. Mas a qualidade e a segurança serão os únicos fatores a determinar as pontuações operacionais, informou a empresa.

