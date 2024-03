Bocelli dividirá palco no Brasil com vários convidados especiais

SÃO PAULO, 8 MAR (ANSA) - A passagem pelo Brasil da turnê do tenor italiano Andrea Bocelli contará com uma série de convidados especiais, entre os já anunciados e novos reforços para os shows que ocorrerão em maio em São Paulo, Brasília e Belo Horizonte.

Além da convidada de honra, Sandy, o filho do italiano, Matteo Bocelli, fará sua primeira apresentação no Brasil com o pai, com a expectativa da canção "Fall On Me".

A soprano romena Cristina Pasaroiu também marcará presença, mostrando o talento que a posicionou em dezenas de papeis em óperas, assim como a virtuosa violinista Caroline Campbell, já colaboradora de Bocelli.

O artista também buscou talentos brasileiros para acompanhá-lo, caso da Orquestra Jovem do Estado e o Coral Jovem do Estado de São Paulo.

Os bailarinos Angelica Gismondo e Francesco Costa, já conhecidos em participações em shows na Itália, também virão ao país.

O retorno de Bocelli ao país marcará seus 30 anos de carreira.

Bocelli se apresentará em Belo Horizonte em 17 de maio, após 12 anos de seu último concerto em Minas Gerais. Na sequência, o italiano vai para Brasília, onde cantará no dia 21 do mesmo mês.

O Allianz Parque, na capital paulista, fechará o tour do tenor pelo país nos dias 25 e 26.

Os ingressos para todos os shows são comercializados no site da Eventim. Os fãs poderão também realizar a compra da "entrada social", com valor reduzido e que terá parte de sua renda revertida para a ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF) e o Hospital da Criança de Brasília José Alencar. (ANSA).

