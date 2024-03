Blinken pediu apoio do premiê do Haiti a proposta de transição de governo, diz Departamento de Estado

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, conversou na quinta-feira com o primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, e pediu que ele apoie uma proposta de transição política no país, afirmou nesta sexta-feira o Departamento de Estado do país.

Blinken expressou o apoio dos EUA à proposta, desenvolvida em parceria com a Comunidade do Caribe e haitianos, para acelerar "uma transição para orientar o país rumo à implementação de uma missão multinacional de apoio à segurança e a eleições livres e justas", afirmou o departamento em comunicado. "O secretário pediu que Henry apoie sua proposta, com o interesse de restaurar a paz e a estabilidade no Haiti, para que os haitianos possam retomar suas vidas longe da violência e do desespero", afirmou o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller. Miller disse ainda que Washington vem incentivando Henry e outras partes interessadas do Haiti há mais de um ano a chegarem a um acordo que acabe com o impasse político atual. Na quinta-feira, o governo do Haiti anunciou que estenderia o estado de emergência na capital, Porto Príncipe, por mais um mês, já que a violência das gangues, que ameaçou derrubar o governo e levou milhares de pessoas a fugirem de suas casas, parece não dar sinais de que vá arrefecer. A agência de assuntos humanitários da Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou que o sistema de Saúde da nação está "próximo ao colapso", com escassez de pessoal, equipamentos, leitos, remédios e sangue para tratar os pacientes feridos a bala.

(Reportagem de Humeyra Pamuk e Katharine Jackson em Washington)