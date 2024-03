Barco relata explosões em frente ao Iêmen, segundo agência de segurança

Um barco que cruzava o Golfo de Áden, em frente à costa do Iêmen, registrou nesta sexta-feira (8) duas explosões próximas, segundo a Agência de Segurança Marítima do Reino Unido (UKMTO).

"O capitão aponta duas explosões diante do barco. O barco e a tripulação estão a salvo", declarou a agência em um comunicado. "Aconselha-se aos barcos que naveguem com precaução e indiquem qualquer atividade suspeita à UKMTO."

O ataque de sexta, que inicialmente não foi reivindicado, é o mais recente registrado com as embarcações que cruzam o golfo em frente ao Iêmen.

Na quarta-feira, três tripulantes de um navio mercante morreram no Golfo de Áden em um ataque dos rebeldes huthis, de acordo com o Exército dos Estados Unidos.

As explosões desta sexta ocorreram a cerca de 50 milhas náuticas da cidade portuária de Áden, controlada pelo governo iemenita. O Executivo está em guerra com os huthis, que controlam a capital do país, Sanaã, e vastas partes do território.

Esse grupo rebelde, apoiado pelo Irã, ataca desde novembro embarcações comerciais que navegam pelo Mar Vermelho e pelo Golfo de Áden, e que considere vinculadas a Israel.

O movimento pró-Irã diz atuar em solidariedade aos palestinos na Faixa de Gaza, cenário de uma guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas.

ac/hme/vl/sag/eg/ic/dd

© Agence France-Presse