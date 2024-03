Barcelona sofre, mas vence Mallorca e sobe para 2º no Espanhol

Sem brilhar e sofrendo mais do que o esperado, o Barcelona venceu o Mallorca em casa por 1 a 0 nesta sexta-feira (8), na abertura da 28ª rodada do Campeonato Espanhol, e subiu para a segunda posição na tabela.

O único gol da partida foi marcado pelo jovem Lamine Yamal, que acertou belo chute cruzado no ângulo (72').

Até então, tudo vinha dando errado para o Barça, especialmente com o pênalti desperdiçado por Ilkay Gündogan (24') e a substituição por lesão do atacante brasileiro Raphinha (36'). O time inclusive foi vaiado pela própria torcida, insatisfeita com o que via no campo.

Com a vitória, os 'blaugrana' chegam a 61 pontos e ultrapassam o Girona (59 pontos), agora terceiro. O líder é o Real Madrid, cinco pontos à frente.

O Girona vai receber no sábado o Osasuna (10º), enquanto o Real terá pela frente o Celta de Vigo (17º) no Santiago Bernabéu, no domingo.

Agora, o Barcelona vira a chave e se concentra no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Napoli, na próxima terça-feira. A ida, na Itália, terminou com empate em 1 a 1.

Por sua vez, o Mallorca (15º) segue no meio da tabela, com oito pontos acima da zona de rebaixamento.

-- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Barcelona - Mallorca 1 - 0

- Sábado:

(10h00) Valencia - Getafe

(12h15) Cádiz - Atlético de Madrid

(14h30) Granada - Real Sociedad

(17h00) Girona - Osasuna

- Domingo:

(10h00) Alavés - Rayo Vallecano

(12h15) Las Palmas - Athletic Bilbao

(14h30) Real Madrid - Celta Vigo

(17h00) Betis - Villarreal

- Segunda-feira:

(17h00) Almería - Sevilla

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 66 27 20 6 1 56 18 38

2. Barcelona 61 28 18 7 3 57 34 23

3. Girona 59 27 18 5 4 57 33 24

4. Atlético de Madrid 55 27 17 4 6 54 29 25

5. Athletic Bilbao 50 27 14 8 5 46 26 20

6. Betis 42 27 10 12 5 32 28 4

7. Real Sociedad 40 27 10 10 7 37 29 8

8. Las Palmas 37 27 10 7 10 29 29 0

9. Valencia 37 26 10 7 9 31 31 0

10. Osasuna 36 27 10 6 11 31 37 -6

11. Getafe 35 27 8 11 8 36 41 -5

12. Villarreal 32 27 8 8 11 43 49 -6

13. Alavés 29 27 7 8 12 25 33 -8

14. Sevilla 27 27 6 9 12 33 40 -7

15. Mallorca 27 28 5 12 11 24 35 -11

16. Rayo Vallecano 26 27 5 11 11 23 37 -14

17. Celta Vigo 24 27 5 9 13 30 39 -9

18. Cádiz 19 27 2 13 12 18 38 -20

19. Granada 14 26 2 8 16 28 54 -26

20. Almería 9 27 0 9 18 25 55 -30

bur/dr/gfe/cb

© Agence France-Presse