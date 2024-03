Menino de 11 meses morre atropelado acidentalmente pelo pai no Tocantins

Do UOL, em São Paulo

Um menino de 11 meses morreu atropelado acidentalmente pelo próprio pai em casa no Tocantins.

O que aconteceu

A criança engatinhava na garagem de casa quando foi atingida. O caso foi registrado no município de Rosalândia na tarde da quarta-feira (6), informou a Polícia Militar do Espírito Santo.

O menino foi socorrido por vizinhos a um hospital de Paraíso do Tocantins, mas morreu no local. A perícia foi acionada e o caso foi registrado como acidente de trânsito.

Aos policiais militares, o pai afirmou que perdeu visibilidade ao entrar na garagem de casa. Ele também disse que sentiu que o pneu do carro "passou por cima de algo" e, ao abrir a porta, viu a esposa com o filho no colo.