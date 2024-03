Aspira, varre e passa pano: aspirador robô faz sucesso e está com 36% OFF

Se você está em busca de um aspirador robô que passa pano, além de varrer e aspirar, pode se interessar por esse modelo da marca Multilaser. Com potência de 30W, ele é elogiado por consumidores pela retirada de pelos e por ser útil em pisos de madeira.

O modelo conta com mais de 22 mil avaliações na Amazon, parceira do UOL, e está com 36% de desconto, saindo por R$ 415. Veja a seguir o que ele tem de bom e o que diz quem já comprou.

O que esse produto tem de bom?

É bivolt.

Autonomia da bateria de duas horas.

Altura de 115 mm. É bom citar que, quanto mais alto esse tipo de aspirador, também aumenta a chance de não conseguir entrar embaixo de móveis para fazer a limpeza.

Tem sistema antiqueda.

Segundo a descrição do produto, pode ser usado em tapetes, pisos frios, madeiras e laminados.

Também é indicado para quem tem pet em casa, por que aspira pelos.

Tem duas escovas laterais que trabalham de forma simultânea.

O que diz quem já comprou?

O produto tem nota média de 4,4 (do total de cinco) na Amazon. Entre as 22 mil avaliações, selecionamos algumas que podem ajudar você a entender se o modelo atende às suas necessidades. Confira:

Essencial para quem não tem tempo. Depois que eu comprei, nunca mais peguei em uma vassoura. Ideal para manter a casa limpa, ele pega poeira, farelos, pelos, cabelo e etc. Eu uso ele durante a semana para manter o chão limpo e, no fim de semana, eu dou uma faxina, passo pano na casa e etc... Em meu apartamento de 45 m², ele limpa todos os cômodos e ainda sobra bateria. (...)

Andrei

Tenho cachorro e esse produto resolveu o problema de pelos pela casa. Não substitui uma faxina, mas ajuda bastante ao evitar o acúmulo de poeira na casa. Sempre que tiro o filtro para limpar, me surpreendo com a quantidade de sujeira que ele limpa. Dica: limpe por cômodo. Feche a porta e deixa ele limpando por cômodo. Como não tem app de mapeamento da casa, essa foi a melhor maneira que encontramos do produto ser mais efetivo.

André Falcão

Vale o custo-benefício. Me surpreendeu positivamente. É simples sem grandes configurações. Mas cumpre com o que precisa ser feito. Compacto, bonito e eficiente.

Felipe Vieira

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores reclamam que o mop não funciona bem, que o produto não consegue subir em tapetes e que a recarga é mais lenta do que esperavam. Leia algumas das reclamações.

O paninho de microfibra que vem junto não é tão útil assim. Tentei usar umas duas vezes e nunca mais. O robozinho não possui reservatório de água e não é indicado utilizar ele em superfícies molhadas. Então imagine, o produto que passar no paninho só vai até a primeira voltinha dele pelo ambiente. (...) Ele não sobe em tapete. Pelo menos não os que tenho em casa. Ele fica preso tentando subir. É bom tirar todos os obstáculos do caminho dele no ambiente. Principalmente tapetes e fios. Ele demora aproximadamente quatro horas para carregar completamente.

Erika Antunes

Não pode esperar muito, visto que o valor é baixo. O robô não aspira sujeiras maiores, apenas cabelo, pó e pelo. Mas quebra um galho. Deixo ele aspirando um cômodo por dia e, no final de semana, passo um aspirador normal na casa, rapidamente. É ótimo, mantém a limpeza básica da semana. (...)

Priscila

