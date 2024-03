Advogado é preso no PR suspeito de vender diplomas falsos nas redes sociais

Imagem: Fábio Dias/Polícia Civil do Paraná

Do UOL, em São Paulo

Um advogado foi preso nesta sexta-feira (8), em Curitiba (PR), suspeito de vender históricos escolares e diplomas falsos nas redes sociais.

O que aconteceu

Suspeito divulgava o serviço na internet. Ele oferecia falsificação de histórico escolar e de diploma de ensino médio da rede estadual, segundo a Polícia Civil.

Também foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao suspeito. A ação contou com o apoio da OAB.

As investigações começaram há seis meses. "No decorrer das diligências, através de medidas judiciais, cruzamento de dados e atividades de inteligência, conseguimos identificar o suspeito do crime, que também atua como advogado", disse o delegado Rodrigo Brown.

Foram apreendidos históricos escolares e diversos carimbos de escolas públicas. Os policiais também apreenderam anabolizantes e um simulacro de arma de fogo.

As investigações continuam para identificar as pessoas que compraram os documentos falsos e esclarecer os fatos. Como a identidade do advogado não foi divulgada, a reportagem não conseguiu localizar a defesa. O espaço segue aberto para manifestação.