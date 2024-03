Ações da China sobem pela 4ª semana consecutiva; mercado de Hong Kong avança

XANGAI (Reuters) - As ações da China subiram nesta sexta-feira, registrando a quarta semana consecutiva de ganhos, enquanto o mercado de Hong Kong acompanhou a alta de seus pares globais diante de expectativas de cortes nas taxas de juros pelos bancos centrais globais.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 0,43%, enquanto o índice de Xangai subiu 0,61%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 0,76%.

O mercado acionário asiático subiu para um pico de sete meses, acompanhando seus pares globais, já que os investidores se animaram com a perspectiva de um ciclo iminente de redução dos juros, liderado pelos principais bancos centrais.

A meta de crescimento econômico de 5% da China para 2024, anunciada esta semana, é ambiciosa e pode ser alcançada se for apoiada por mais medidas de estímulo nas políticas monetária, fiscal e regulatória, disseram analistas.

As ações chinesas foram sustentadas por supostas compras apoiadas pelo Estado por meio de fundos de blue chips nesta semana, enquanto a China realiza sua reunião parlamentar anual, mas analistas alertam para volatilidade à frente.

"É provável que o mercado permaneça volátil, uma vez que o pacote fiscal (do Congresso Nacional do Povo) é insuficiente para acabar com a preocupação com a deflação e os lucros corporativos continuam a ser desafiados", disseram os analistas do Morgan Stanley em uma nota.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,23%, a 39.688 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,76%, a 16.353 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,61%, a 3.046 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,43%, a 3.544 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,24%, a 2.680 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,47%, a 19.785 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,42%, a 3.147 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 1,07%, a 7.847 pontos.