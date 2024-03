Zelensky viaja à Turquia amanhã para se reunir com Erdogan

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, viajará a Istambul amanhã para se reunir com o colega Recep Tayyip Erdogan, anunciou a presidência da Turquia nesta quinta-feira (7).

"A situação entre a Ucrânia e a Rússia e os últimos contatos para a retomada de um corredor seguro no Mar Negro" serão o foco da reunião, informou a presidência turca em mensagem publicada na rede social X.

O Ministério das Relações Exteriores indicou que a reunião ocorrerá no Palácio de Dolmabahce, em Istambul, onde Erdogan recebeu Zelensky em julho de 2023. Segundo a mesma fonte, está prevista uma coletiva de imprensa no fim do dia, às 19h locais.

A visita de Zelensky a Istambul em 2023 foi sua primeira viagem à Turquia desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022. Naquela ocasião, o presidente ucraniano teve uma longa reunião com o presidente turco, que mantém vínculos estreitos tanto com Kiev quanto com Moscou e é um mediador-chave.

ach/fjb/an/eg/am/lb

© Agence France-Presse