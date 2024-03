Carla Zambelli se afasta da Câmara por 'questões de saúde'

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) anunciou, nesta quinta-feira (7), que se afastou das atividades como parlamentar por 'questões de saúde'.

O que aconteceu

A publicação nas redes sociais não informa o motivo do afastamento. "Agradecemos o respeito à privacidade da deputada neste momento".

Não é a primeira vez que Zambelli se afasta da Câmara por questões de saúde. Em agosto do ano passado, ela foi hospitalizada para tratar diverticulite. Meses antes, em maio, ela foi internada após uma crise de fibromialgia relacionada a burnout e covid-19 leve.

Em 2020, a deputada foi internada para tratamento laparoscópico de endometriose profunda e adenomiose uterina.

Indiciamento por invasão a site

Deputada e hacker foram indiciados na última semana. A Polícia Federal indiciou a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e o hacker Walter Delgatti Neto pela invasão ao site do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Zambelli e Degatti podem responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. O relatório final da PF afirma que documentos apreendidos com a deputada correspondem, integral ou parcialmente, aos arquivos inseridos pelo hacker no sistema do CNJ, o que para os investigadores comprova que ela participou do ataque.

A PF concluiu que o ataque foi planejado para colocar em dúvida a credibilidade do Poder Judiciário. Com o fim do inquérito, cabe à Procuradoria-Geral da República (PGR) dizer se vê ou não elementos para oferecer denúncia.

As únicas mensagens encontradas entre Carla Zambelli e Walter Delgatti são sobre Moraes. A deputada enviou dois áudios pedindo o endereço do ministro. Ela alega que a mãe queria enviar uma carta ao magistrado.

Por meio de nota, a defesa de Zambelli negou ter contratado hacker. "Ela jamais fez qualquer tipo de pedido para que Walter Delgatti procedesse invasões a sistemas ou praticasse qualquer ilicitude. Aliás, a arbitrária interpretação deduzida pela autoridade policial asseverando que a deputada tenha recebido eventualmente documentos, não evidencia adesão ou qualquer tipo de colaboração, ainda mais que ficou demonstrado que não houve qualquer encaminhamento a terceiros", diz o texto.

A defesa de Walter Delgatti declarou que "não se surpreende com o indiciamento". "Desde sua prisão, Walter confessa sua participação na invasão da plataforma do CNJ. O indiciamento de Carla Zambelli confirma que Walter, a todo momento, colaborou com a Justiça, levando a PF até a mandante e financiadora dos atos perpetrados por ele", diz a nota.

Advogado diz que pretende "reiterar o requerimento que tem como objetivo a liberdade de Walter". Segundo texto assinado por Ariovaldo Moreira, não há "motivo para manutenção da custodia cautelar, uma vez encerrada a investigação".