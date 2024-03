Xeica Fatima, conhecida como a Mãe da Nação, parabeniza as mulheres dos Emirados Árabes Unidos e do mundo inteiro pelo Dia Internacional da Mulher

ABU DHABI, 7 de março de 2024 (WAM) - A xeica Fatima bint Mubarak, conhecida como a Mãe da Nação, presidente da União Geral das Mulheres (GWU, na sigla em inglês), presidente do Conselho Supremo para a Maternidade e Infância e presidente suprema da Fundação para o Desenvolvimento da Família (FDF), parabenizou as mulheres dos Emirados Árabes Unidos e do mundo inteiro por ocasião do Dia Internacional da Mulher (IWD), as desejando mais sucesso e liderança. O dia, comemorado globalmente em 8 de março, celebra as conquistas sociais, econômicas, culturais e políticas das mulheres. O tema deste ano é "Invista nas mulheres: Acelere o progresso".

"No Dia Internacional da Mulher, expresso meu profundo respeito e admiração pelas mulheres dos Emirados Árabes Unidos e do mundo inteiro. Elas são sinalizadores de compromisso, integridade e devoção, refletindo o progresso e a evolução das comunidades. Suas contribuições altruístas não apenas enriqueceram suas comunidades e nações, mas também ascenderam a uma causa humanitária mais ampla, afirmando sua estimada estatura e contribuições vitais", disse xeica Fatima.

"Hoje, celebramos nossas amadas filhas, o orgulho e os pilares de nossa nação, e a fonte de sua excelência e orientação. Seus esforços louváveis e seu papel influente em nosso estimado processo de desenvolvimento estão além das palavras. Minha crença em seu potencial é ilimitada, e meu afeto por vocês é imensurável. Ainda assim, meu compromisso é o voto de uma mãe de ser a aliada inabalável de suas aspirações e sonhos grandiosos. Que a proteção e o cuidado de Alá Todo-Poderoso estejam sobre vocês", acrescentou ela.