Waze lança aviso de redução de limite de velocidade no trajeto; veja como vai funcionar

O aplicativo de trajetos Waze anunciou na terça-feira, 5, seis novas atualizações que prometem melhorar a experiência no app. As novidades vão estar disponíveis em celulares Android e iPhone ao longo deste mês, diz o Google, dono do app.

A principal mudança é a implementação de um novo aviso de redução do limite de velocidade. Com a atualização, um alerta vai ser emitido no aplicativo para avisar quando começa o novo limite de velocidade de uma pista, por exemplo. O objetivo é dar ao motorista mais tempo para ajustar a desaceleração, diz o Waze.

Em rotatórias, o aplicativo vai começar a avisar os motoristas quando o carro deve entrar, qual faixa escolher e onde sair para não perder a curva. Veículos de emergência, como ambulância, aparecerão também nas rotas dos trajetos, quando estiverem parados nas estradas - esse recurso está disponível nos Estados Unidos, Canadá, México e França, com a inclusão de mais países nos próximos meses.

Em outra atualização, o app vai mostrar na interface os avisos de curvas fechadas, lombadas e pedágios, que se juntam aos avisos de buracos, cruzamentos com ferrovias e sinalização de mau tempo. O recurso é colaborativo, o que significa que precisa que usuários confirmem e apontem os obstáculos nos trajetos.

Além disso, o Waze pretende turbinar o recurso de estacionamento no app. Nos próximos meses, o app vai permitir que motoristas vejam preços, coberturas, acessibilidade para cadeirantes, opções de manobristas e carregamento de veículos elétricos. O recurso está disponível apenas nos Estados Unidos e Canadá no momento. No futuro, diz o Waze, será possível reservar vagas de estacionamento diretamente pelo app.

Por fim, o Waze vai começar a permitir que mmotoristas vejam mais informações sobre as rotas feitas com frequência, como atualizações de trânsito em tempo real e atrasos no trajeto.