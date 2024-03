Wall Street sobe antes de depoimento de Powell, ações de chips ampliam ganhos

Por Bansari Mayur Kamdar e Amruta Khandekar

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta quinta-feira antes de mais comentários de Jerome Powell, depois que o chair do Federal Reserve manteve o roteiro na véspera dizendo que o banco central espera cortar as taxas ainda este ano.

Powell disse que as reduções dos juros "provavelmente serão apropriadas" ainda este ano, "se a economia evoluir de forma geral conforme o esperado" e quando as autoridades ganharem mais confiança no declínio constante da inflação.

Os comentários mantiveram vivas as expectativas dos investidores de um corte na taxa de juros em junho, dando um impulso às ações dos EUA.

Os principais índices de Wall Street fecharam em alta na quarta-feira, com as ações de tecnologia e de chips, sensíveis aos juros, na liderança.

A maioria das ações de tecnologia e de crescimento subia no início das negociações desta quinta-feira.

Empresas de chips como a Nvidia e a Micron Technology ganhavam 1,4% e 2,3%, respectivamente, ampliando o rali da sessão anterior.

O índice de semicondutores da Filadélfia atingiu um novo recorde e tinha alta de 1,8%.

Todos os 11 principais setores do S&P 500 subiam, com matérias-primas e tecnologia da informação liderando a alta.

Às 11:57 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,41%, a 38.818,57 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,65%, a 5.137,69 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite avançava 0,75%, a 16.151,11 pontos.