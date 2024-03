Wall Street avança e S&P 500 marca nível recorde de fechamento

Por Sinéad Carew e Bansari Mayur Kamdar

(Reuters) - Wall Street avançou nesta quinta-feira, com o índice S&P 500 marcando um nível recorde de fechamento, com os maiores impulsos vindos das ações de tecnologia e crescimento devido ao otimismo de investidores quanto às perspectivas de cortes na taxa de juros do Federal Reserve.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 teve alta de 1,04%, para 5.157,99 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 1,51%, para 16.273,41 pontos. O Dow Jones subiu 0,33%, para 38.788,63 pontos.