Voo da United Airlines é desviado para aeroporto de Los Angeles após perder um pneu

(Reuters) - Um voo da United Airlines com destino ao Japão pousou com segurança nesta quinta-feira no Aeroporto Internacional de Los Angeles, depois de perder um pneu no ar após a decolagem de São Francisco, disse a empresa aérea em comunicado.

A United disse que está providenciando uma nova aeronave para continuar a viagem das 249 pessoas que estavam a bordo do jato Boeing B777-200.

(Reportagem de Allison Lampert em Montreal)