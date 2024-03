Venezuela convida UE como observadora das eleições presidenciais

A autoridade eleitoral venezuelana informou, nesta quinta-feira (7), que convidou a União Europeia como observadora das eleições presidenciais de 28 de julho, nas quais o presidente Nicolás Maduro deve tentar a reeleição.

O presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), Elvis Amoroso, informou que foram convidados o bloco europeu, além do Centro Carter, as Nações Unidas, a Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos (Celac), os Brics, a Comunidade do Caribe (Caricom), a União Interamericana de Organismos Eleitorais (UIORES) e a União Africana.

jt/mar/mvv/aa

© Agence France-Presse