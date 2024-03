Venda de cimento no Brasil cresce 3,9% em fevereiro

SÃO PAULO (Reuters) - As vendas de cimento no Brasil em fevereiro subiram 3,9% na comparação anual, para 4,6 milhões de toneladas, com o setor recebendo impulso em parte pela retomada de lançamentos do programa habitacional do governo federal Minha Casa Minha Vida (MCMV), informou o Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (Snic), nesta quinta-feira.

Em dias úteis, as vendas do mês passado caíram 0,8% ante fevereiro de 2023, a 219,8 mil toneladas, de acordo com os dados da associação de fabricantes do insumo.

"Os principais indutores do desempenho foram as perspectivas mais favoráveis no mercado de trabalho, com aumento da massa salarial e expansão do emprego formal e a uma forte retomada dos lançamentos do MCMV iniciada no segundo semestre de 2023", afirmou o Snic em comunicado à imprensa.

Em fevereiro, apenas a Região Sudeste mostrou queda nas vendas de cimento sobre um ano antes, de 0,6%, informou o Snic, a 2,04 milhões de toneladas.

A Região Norte teve crescimento de 17,9% nas vendas, seguida pelo Sul, com expansão de 10,9%; Centro-Oeste (6,7%) e Nordeste (5%).

No acumulado do bimestre, Nordeste e Sudeste mostram recuos de 0,6% e 0,8% na venda de cimento, segundo os dados do Snic. No total, o setor tem uma performance praticamente estável sobre o primeiro bimestre do ano passado, com expansão de 0,6%, a 9,4 milhões de toneladas.

(Por Alberto Alerigi Jr.)