Tribunal de Montenegro aceita pedido sul-coreano para extraditar o fundador da criptomoeda Terra

Um tribunal em Montenegro aceitou, nesta quinta-feira (7), o pedido de extradição do fundador da criptomoeda Terra, Do Kwon, para a Coreia do Sul, uma decisão da qual ele ainda pode recorrer, informou a rádio e televisão públicas RTCG.

Esta decisão ocorreu dois dias depois de o Tribunal de Apelação ter anulado uma decisão do Tribunal Superior de Podgorica que ordenava a extradição de Do Kwon para os Estados Unidos.

Tanto Washington como Seul reivindicam-no pelo seu papel no colapso da sua empresa Terraform em 2022, que fez com que os investidores perdessem cerca de 40 bilhões de dólares (197 bilhões de reais).

Do Kwon, cujo nome verdadeiro é Kwon Do Hyung, foi preso em março de 2023 e em junho foi condenado por um tribunal montenegrino a quatro meses de prisão por falsificação de documentos, uma vez que no momento da sua detenção estava com um passaporte falso.

A Terra foi apresentada como uma criptomoeda estável e menos volátil do que uma criptomoeda clássica como o bitcoin, cujo preço oscila.

