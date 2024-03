Thiago Motta é eleito melhor treinador da Série A em fevereiro

ROMA, 7 MAR (ANSA) - O ex-jogador ítalo-brasileiro Thiago Motta, atual treinador do Bologna, foi premiado como o melhor técnico da Série A no mês de fevereiro, uma honraria que será entregue no próximo sábado (9), no estádio "Renato Dall'Ara", antes da partida contra a Inter de Milão.

O prêmio "Técnico do Mês" foi atribuído com base em critérios técnicos esportivos e na qualidade de jogo manifestada pela equipe, bem como no comportamento/ fair play demonstrado durante os jogos disputados em fevereiro passado.

"Cinco vitórias em igual número de partidas em fevereiro impulsionaram o Bologna para a corrida na Liga dos Campeões, garantindo a Thiago Motta, pela terceira vez em sua carreira, o prêmio de melhor técnico do mês", declarou o CEO da Lega Serie A, Luigi De Siervo.

Segundo ele, sob a orientação de Motta, "os rossoblù expressam um jogo de qualidade unanimemente reconhecido, com tramas ofensivas de alto nível e uma fase defensiva que envolve todo o coletivo".

"O quarto lugar na classificação por si só atesta o caminho de crescimento constante percorrido pelo treinador do Bolonha e por todo o clube nos últimos anos", concluiu De Siervo.

Natural de São Bernardo do Campo, em São Paulo, Motta nunca atuou profissionalmente no Brasil, indo muito jovem jogar na Europa. O ex-jogador passou por Barcelona, Atlético de Madrid, Genoa, Inter de Milão e PSG.

O ex-meio-campista se naturalizou depois de chegar ao futebol da Itália e foi convocado para defender a Azzurra pela primeira vez em 2011. O ex-atleta esteve presente nas Eurocopas de 2012 e 2016 e na Copa do Mundo de 2014, a última disputada pela tetracampeã.

Como técnico, Motta vive atualmente o seu melhor momento na carreira comandando o Bologna, time que conseguiu levar a um inesperado nono lugar na temporada passada da Série A e nesta aparece na quarta posição, com 51 pontos, atrás de Milan (56), Juventus (57) e Inter de Milão (72). (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.