Taxa de ocupação hoteleira em Umm Al Qaiwain cresce 27% em 2023

UMM AL QAIWAIN, 7 de março de 2024 (WAM) -- As taxas de ocupação hoteleira em Umm Al Quwain aumentaram 27% ao longo de 2023 em comparação com 2022, marcando o maior aumento registrado no emirado, de acordo com o Departamento de Turismo e Arqueologia local.

O departamento atribuiu o crescimento ao progresso feito pelo setor de turismo e hospitalidade nos últimos anos. Além disso, a introdução de novos projetos de turismo e o fornecimento de instalações de primeira linha contribuíram para garantir uma experiência turística holística e satisfatória para os visitantes.

O xeique Majid bin Saud bin Rashid Al Mualla, presidente da autoridade, expressou seu compromisso de elevar ainda mais o status de Umm Al Quwain como um dos principais destinos turísticos dos Emirados Árabes Unidos. Enfatizou a importância de manter essas conquistas e promover a colaboração entre as partes interessadas para manter os altos padrões de desempenho do turismo no emirado.

Reconhecendo o papel fundamental dos estabelecimentos hoteleiros, Majid observou que esse desempenho está alinhado com as metas visionárias estabelecidas pela liderança e com os objetivos estratégicos do departamento. Os dados do departamento ressaltam a dedicação ao fortalecimento de parcerias com entidades públicas e privadas locais.

Majid bin Saud bin Rashid Al Mualla também reafirmou o compromisso de trabalhar em estreita colaboração com o setor hoteleiro para impulsionar ainda mais o crescimento e diversificar suas ofertas de turismo.