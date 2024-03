Tarcísio envia para Alesp projeto de escolas cívico-militares em SP

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) enviou hoje à Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) o projeto de lei para criação do programa de escolas cívico-militares no estado.

O que aconteceu

O UOL já havia adiantado que o projeto focaria em escolas com nota baixa no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) e que estão em regiões vulneráveis. O governo diz que o objetivo é melhorar a "qualidade do ensino", além do "enfrentamento à violência e a promoção da cultura de paz".

"As escolas cívico-militares poderão ser implantadas em prédios escolares já existentes ou a serem construídos", afirma a gestão Tarcísio. Caso o projeto de lei seja aprovado, os municípios também poderão aderir ao programa.

A decisão de criar um programa estadual foi anunciada no ano passado após o governo Lula (PT) encerrar o projeto nacional, criado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O texto enviado pelo governador ainda precisa ser apreciado pelos deputados.

Segundo o governador, o estado também deve criar em breve um projeto para colégio da Polícia Militar.