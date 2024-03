S&P 500 atinge pico e ações de chips ampliam alta

Por Bansari Mayur Kamdar e Amruta Khandekar

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta quinta-feira, com o índice de tecnologia Nasdaq na liderança do movimento de alta, apoiado por fabricantes de chips, enquanto o índice de referência S&P 500 atingiu um pico intradiário, conforme investidores permaneciam otimistas com as perspectivas de corte da taxa de juros do Fed em junho.

O índice Philadelphia de semicondutores atingiu um novo pico e subia 3,2%, com a Qualcomm na liderança do movimento de alta dos fabricantes de chips.

Nove dos 11 principais setores do S&P 500 subiam, com as ações de tecnologia da informação sensíveis aos juros em alta de 1,5% e na liderança.

O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesta quinta-feira que o banco central dos EUA "não está longe" de ter confiança suficiente de que a inflação está se encaminhando para a meta de 2% do Fed para poder iniciar cortes na taxa de juros.

Isso ocorreu após seu pronunciamento perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara na quarta-feira, na qual o chair do Fed disse que os cortes nos custos de empréstimos ainda são prováveis nos próximos meses, ao mesmo tempo em que repetiu que o progresso contínuo na redução da inflação "não está garantido".

O Dow Jones subia 0,27%, a 38.766,97 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,90%, a 5.150,82 pontos, enquanto o índice de tecnologia Nasdaq avançava 1,39%, a 16.254,57 pontos.