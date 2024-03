Sakamoto: PL usa estratégia tosca e genial ao assumir comissões da Câmara

De olho nas eleições municipais em outubro, o PL adotou a tática de se manter em evidência ao emplacar deputados de seu quadro na presidência de comissões da Câmara, disse o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News desta quinta (7).

Entre outros nomes do partido, Caroline de Toni (PL-SC) presidirá a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) e Nikolas Ferreira (PL-MG), a Comissão de Educação.

Essa estratégia do PL é bizarra e ao mesmo tempo genial. Neste momento, o partido está em um córner, com seu presidente [Valdemar Costa Neto] preso em meio a investigações por golpismo e com Bolsonaro quase lá também. Braga Netto parou de receber salário e está no bico do corvo.

O PL está nas cordas e, para ajudar nas eleições, coloca nomes histriônicos e barulhentos [nas comissões da Câmara], que ajudarão a mobilizar a direita para outubro. Toda essa colocação tem um claro objetivo eleitoral: criar problemas para o governo e visibilidade para o bolsonarismo. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto questionou a escolha de Nikolas para comandar a Comissão de Educação e teme que a gestão dele fique marcada mais por polêmicas do que por avanços.

Nikolas tem histórico na Educação, mas de achincalhá-la. Estão colocando uma pessoa que provou ser desqualificada para ocupar uma vaga nessa área. Nunca a analogia da raposa cuidando do galinheiro foi tão perfeita.

Ele tentará passar aquelas pautas de guerra cultural, costumes e comportamento. Veremos nesse ano a Comissão de Educação, na melhor das hipóteses, travada em guerras, discussões, gritaria, que é o que ele quer. Nikolas está interessado em aumentar a votação. Ele tem pretensões políticas maiores, vive da polêmica e é eleito por ela. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O colunista projeta um cenário ainda mais nebuloso na CCJ sob o comando de Caroline de Toni.

A Caroline de Toni à frente da CCJ é muito pior. Ao longo de 2023, ela foi a deputada federal mais oposicionista ao governo. Para o bolsonarismo raiz, isso é ótimo; para o Brasil, é péssimo. Podemos esperar por uma gestão mais tumultuada e complicada do que a de Bia Kicis. Vai entrar uma pessoa cujo objetivo é causar Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

