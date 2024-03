Roma goleia Brighton por 4 a 0 na Liga Europa

SÃO PAULO, 7 MAR (ANSA) - A Roma goleou o Brighton and Hove Albion, da Inglaterra, por 4 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Uefa Europa League, a segunda competição internacional de clubes na hierarquia do futebol europeu.

Jogando em casa nesta quinta-feira (7), no Stadio Olimpico de Roma, a equipe italiana abriu 2 a 0 no primeiro tempo com os gols de Paulo Dybala aos 12 minutos e Romelu Lukaku aos 43.

No segundo tempo, a goleada foi construída com os gols de Gianluca Mancini aos 19 minutos e Bryan Cristante quatro minutos mais tarde.

Agora, para se classificar para as quartas de final, a Roma pode perder por até três gols de diferença no jogo de volta, que será disputado na quinta-feira da semana que vem (14) na Inglaterra.

O Brighton precisará vencer por quatro gols para forçar uma prorrogação ou por pelo menos cinco para se classificar ainda no tempo normal.

No domingo (10), o time do técnico Daniele de Rossi joga às 16h45 no horário de Brasília, fora de casa, contra a Fiorentina pelo Campeonato Italiano.

Faltando 11 jogos para o fim da competição, a Roma está em quinto lugar com 47 pontos, quatro atrás da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões da Europa.

