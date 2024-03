Real Madrid recebe Celta no retorno de Rafa Benítez ao Bernabéu

O Real Madrid recebe o Celta no próximo domingo, pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol, com o objetivo de manter sua vantagem na liderança da competição.

O empate em 2 a 2 com o Valencia no último fim de semana impediu o time merengue de abrir nove pontos sobre o Girona (2º), que na rodada passada foi derrotado pelo Mallorca.

O jogo contra o Celta marcará o retorno de Rafa Benítez, à frente do time de Vigo e que foi técnico merengue entre 2015 e 2016, ao Santiago Bernabéu.

Benítez foi substituído por Zinedine Zidane, que abriu uma era de títulos no Real Madrid.

O Celta chega para o confronto na 17ª posição, uma acima da zona de rebaixamento, com quatro pontos à frente do Cádiz (18º).

O Real Madrid não terá o meia inglês Jude Bellingham, punido com dois jogos de suspensão por ter sido expulso no jogo contra o Valencia.

- Luta pela Champions -

O vice-líder Girona vai receber o Osasuna no sábado para se recuperar da derrota para o Mallorca no fim de semana passado.

O time revelação da temporada caiu de rendimento nas últimas rodadas e perdeu três dos últimos cinco jogos.

Com o Barcelona (3º) se aproximando cada vez mais, o Girona tem como principal objetivo ficar entre os quatro primeiros e se classificar para a próxima edição da Champions.

O Barça, que também tropeçou e ficou no empate em 0 a 0 com o Athletic Bilbao na última rodada, recebe o Mallorca nesta sexta-feira.

O time 'blaugrana' tentará reagir antes do jogo de volta das oitavas de final da Champions contra o Napoli, na terça-feira.

Uma vitória animaria os catalães, que perderam Pedri e Frenkie de Jong, lesionados em Bilbao.

-- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(17h00) Barcelona - Mallorca

- Sábado:

(10h00) Valencia - Getafe

(12h15) Cádiz - Atlético de Madrid

(14h30) Granada - Real Sociedad

(17h00) Girona - Osasuna

- Domingo:

(10h00) Alavés - Rayo Vallecano

(12h15) Las Palmas - Athletic Bilbao

(14h30) Real Madrid - Celta Vigo

(17h00) Betis - Villarreal

- Segunda-feira:

(17h00) Almería - Sevilla

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 66 27 20 6 1 56 18 38

2. Girona 59 27 18 5 4 57 33 24

3. Barcelona 58 27 17 7 3 56 34 22

4. Atlético de Madrid 55 27 17 4 6 54 29 25

5. Athletic Bilbao 50 27 14 8 5 46 26 20

6. Betis 42 27 10 12 5 32 28 4

7. Real Sociedad 40 27 10 10 7 37 29 8

8. Las Palmas 37 27 10 7 10 29 29 0

9. Valencia 37 26 10 7 9 31 31 0

10. Osasuna 36 27 10 6 11 31 37 -6

11. Getafe 35 27 8 11 8 36 41 -5

12. Villarreal 32 27 8 8 11 43 49 -6

13. Alavés 29 27 7 8 12 25 33 -8

14. Sevilla 27 27 6 9 12 33 40 -7

15. Mallorca 27 27 5 12 10 24 34 -10

16. Rayo Vallecano 26 27 5 11 11 23 37 -14

17. Celta Vigo 24 27 5 9 13 30 39 -9

18. Cádiz 19 27 2 13 12 18 38 -20

19. Granada 14 26 2 8 16 28 54 -26

20. Almería 9 27 0 9 18 25 55 -30

