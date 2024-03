Presidente dos Emirados Árabes Unidos ordena a libertação de 735 prisioneiros antes do Ramadã

ABU DHABI, 7 de março de 2024 (WAM) -- O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ordenou a libertação de 735 prisioneiros de instalações correcionais e penais, antes do início do mês sagrado do Ramadã. O líder emirático também cobrirá pessoalmente todas as multas e penalidades impostas aos detentos, que foram condenados a penas de prisão por uma variedade de delitos.