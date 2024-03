Presidente do Fed de Cleveland ainda vê cortes nos juros mais tarde neste ano

Por Michael S. Derby

(Reuters) - A presidente do Federal Reserve de Cleveland, Loretta Mester, reiterou nesta quinta-feira acreditar que o banco central poderá reduzir a taxa de juros este ano, mas destacou que ainda não há urgência para agir.

A política de juros do Fed está em uma "boa posição" para fazer um balanço do desempenho da economia e o banco central tem o "luxo" de esperar antes de agir sobre a taxa básica, disse Mester em um evento em Londres.

Embora Mester tenha reiterado sua expectativa de que a inflação continuará a se aproximar da meta de 2%, talvez mais lentamente neste ano do que no ano passado, ela também reiterou que precisa ganhar confiança de que as pressões sobre os preços estão de fato diminuindo.

Ela destacou que "neste momento, acho que o maior erro seria reduzir os juros muito cedo ou muito rapidamente sem evidências suficientes de que a inflação está em um caminho sustentável e oportuno de volta a 2%".

Mas, dadas as perspectivas, Mester ainda espera que o banco central reduza os juros este ano. Atualmente, o Fed trabalha com a faixa de 5,25% a 5,50%.

Se a economia fizer o que foi projetado, quando se trata de reduzir a taxa básica, "espero que nos encontremos nessa posição ainda este ano", disse ela. "Meu cenário base é que, quando começarmos a reduzir os juros, faremos isso em um ritmo gradual para que possamos continuar a gerenciar os riscos em ambos os lados de nosso mandato."

