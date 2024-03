Premiê indiano diz que Caxemira foi transformada em primeira visita à região em cinco anos

Por sharafat ali e YP Rajesh

SRINAGAR (Reuters) - A região de Jamu e Caxemira, no Himalaia, foi transformada e integrada ao resto da Índia, disse o primeiro-ministro do país, Narendra Modi, nesta quinta-feira, creditando a mudança à decisão controversa de seu governo de revogar o status especial do local.

Visitando o Vale da Caxemira, de maioria muçulmana, pela primeira vez desde 2019 - ano em que o status foi revogado - Modi disse que o desenvolvimento da Caxemira é uma prioridade para a Índia.

"Esta nova Jamu-Caxemira tem a coragem de superar qualquer desafio", disse Modi a milhares de pessoas que participavam de um evento público em um estádio em Srinagar, uma das capitais da região, em meio a uma segurança rígida.

"O país está vendo esses seus rostos sorridentes e se sentindo aliviado por ver todos vocês felizes."

A visita de Modi a uma região assolada por décadas de violência militante, e que também é reivindicada pelo Paquistão, ocorre semanas antes das eleições gerais em que ele buscará um raro terceiro mandato.

Embora seu partido nacionalista, o Bharatiya Janata (BJP), não seja importante na Caxemira, a visita é vista como um sinal para seus eleitores de que o partido cumpriu uma promessa fundamental de acabar com o status especial da região.

"Esta é a nova Jamu e Caxemira que estávamos esperando há décadas", acrescentou Modi, listando as realizações e os investimentos feitos nos últimos cinco anos.

A Caxemira se tornará uma história de sucesso global, disse ele, enquanto lançava uma série de projetos turísticos e agrícolas.

A equipe de segurança armada vigiava as áreas centrais de Srinagar, comandos em barcos patrulhavam o lago Dal e o uso de drones foi proibido. As escolas foram fechadas e os exames adiados enquanto milhares de funcionários do governo se reuniam para o evento.

Modi disse que o status especial da Caxemira permitiu a ela uma autonomia administrativa que impediu seu desenvolvimento, enquanto seu governo revelou vários projetos de investimento e infraestrutura.

Os políticos da Caxemira que se opuseram à revogação do status especial criticaram a visita de Modi.

"Essa visita tem como único objetivo angariar apoio entre o eleitorado central do BJP no resto da Índia para as próximas eleições parlamentares", publicou Mehbooba Mufti, ex-ministra-chefe da região e ex-aliada do BJP, no X.