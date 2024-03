Preço do minério de ferro sobe com expectativas de mais estímulos da China

Por Amy Lv e Andrew Hayley

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro subiram nesta quinta-feira, depois que comentários de autoridades da China, principal consumidora, reavivaram as esperanças de mais medidas de estímulos, embora os fundamentos fracos tenham limitado o espaço de alta dos preços.

O contrato do minério de ferro mais negociado na bols de Dalian, da China,, encerrou as negociações diurnas com alta de 1,83%, a 890 iuanes (123,64 dólares) a tonelada métrica.

O chefe do planejamento estatal da China disse que a meta de crescimento econômico de 5% do governo para este ano pode ser alcançada, enquanto o governador do Banco Popular da China (PBOC) disse que ainda há espaço para cortar a exigência de taxa de reserva (RRR) dos bancos.

Os analistas afirmaram que o que está limitando os ganhos do preço do minério é a demanda morna remanescente das siderúrgicas em meio à lenta recuperação da demanda downstream.

As importações de minério de ferro da China nos dois primeiros meses de 2024 subiram 8,1%, para 209,45 milhões de toneladas métricas, um recorde para o período de dois meses, mostraram dados da alfândega na quinta-feira.

(Reportagem de Amy Lv e Andrew Hayley)