Assinatura do Amazon Prime vai aumentar; hoje é último dia para pagar menos

A assinatura do serviço Amazon Prime vai aumentar a partir de amanhã (8) para novos assinantes. Para quem já é assinante, no entanto, dá para manter o valor atual por mais um ano. Mas o prazo para garantir o valor atual por mais tempo termina hoje (7).

Para isso basta fazer a mudança do plano mensal para o anual. Neste momento, o plano mensal é de 14,90 e, amanhã, sobe para R$ 19,90 para novas adesões. Já a assinatura anual passará de R$ 119 para R$ 166,80.

Portanto, considerando os valores atuais, em 12 meses, quem já é assinante economiza R$ 59,80 ao migrar do plano mensal para o anual e assegurar a cobrança do preço vigente.

Os assinantes do serviço podem aproveitar benefícios como frete grátis em vários produtos durante a Semana do Consumidor, entre 11 a 18 de março, além de terem acesso ao Prime Video, Music Prime e outros serviços.

Como mudar do plano mensal para o anual?

Se você já assina o plano Prime mensal, é possível mudar para a modalidade anual seguindo os passos adiante:

Após fazer login em sua conta, vá em "Configurações da conta" e clique em "Configurar assinatura Prime". Selecione a opção "Gerenciar assinatura" e depois "Ver mais planos". Em seguida, marque a opção do plano anual e confirme.

O valor será debitado do cartão de crédito informado. Ao final de um ano, a assinatura será renovada automaticamente, com novo débito no cartão.

Entenda o ajuste

O ajuste nos preços de assinatura é válido para novos assinantes amanhã. Essa é a segunda vez que o valor sobe desde que o plano foi lançado no país, em 2019. O primeiro aumento foi em maio de 2022.

Para as pessoas que já assinam o Amazon Prime, os novos valores serão atualizados automaticamente a partir do dia 7 de abril, sendo refletidos na data da renovação seguinte.

Teste de 30 dias grátis

A Amazon também oferece um período de teste gratuito, de 30 dias, que dá para aproveitar todas as vantagens da plataforma. Caso opte por não continuar, basta cancelar a assinatura e você não precisará pagar nada.

Inclusive, essa é uma ótima opção para você que deseja aproveitar descontos exclusivos e frete grátis na Semana do Consumidor, mas não tem a intenção de manter a assinatura da Amazon.

Como assinar o Amazon Prime

Para assinar o Amazon Prime e garantir o teste gratuito de 30 dias, basta:

Acessar o site do Amazon Prime;

Clicar em "Teste Grátis por 30 Dias";

Escolha entre a assinatura mensal ou anual e clique novamente em "Teste Grátis por 30 Dias";

Preencha os campos com seu nome, número de telefone ou e-mail e senha. Em seguida clique em "Continuar";

Siga as instruções para as próximas etapas fornecidas.

É importante lembrar que será preciso informar os dados de pagamento, porém, eles só serão usados e o valor será descontado a partir do fim do período de testes. Ou seja, se você não quiser mais a assinatura, é preciso cancelá-la antes do 30º dia de teste.

Frete grátis e mais

Os assinantes Prime têm diversos benefícios. São eles:

Frete grátis em milhares de produtos enviados pela Amazon e sem valor mínimo de compras;

em milhares de produtos enviados pela Amazon e sem valor mínimo de compras; Ofertas exclusivas em inúmeros produtos;

em inúmeros produtos; Prime Video: acesso exclusivo a filmes e séries originais da Amazon, como "The Boys" e "Cangaço Novo".

acesso exclusivo a filmes e séries originais da Amazon, como "The Boys" e "Cangaço Novo". Amazon Music Prime: app de música e podcast da Amazon sem anúncios;

app de música e podcast da Amazon sem anúncios; Prime Reading: app de livros da Amazon com inúmeros eBooks e revistas;

app de livros da Amazon com inúmeros eBooks e revistas; Prime Gaming: uma seleção de jogos grátis para download permanente, saques exclusivos no jogo e uma assinatura gratuita no Twitch.tv.

*Com informação de conteúdos publicados em 03/07/2023 e em 08/02/2024.

