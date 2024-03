Petrobras tem queda de 6,3% no lucro do quarto trimestre, a R$ 41 bilhões

A Petrobras registrou um lucro líquido de R$ 41 bilhões no quarto trimestre de 2023, uma queda de 6,3% ante igual período de 2022, segundo balanço divulgado na noite desta quinta-feira (7).

O lucro total da petroleira em 2023 ficou em R$ 136 bilhões, o que significa uma redução de 24,2% em relação a 2022, quando havia atingido recorde histórico entre todas as empresas brasileiras.

As receitas da petroleira no ano passado foram de R$ 134,258 bilhões, 15,3% menos do que em 2022. A baixa se deveu principalmente à queda de 18% no preço do petróleo ao longo no ano passado.

Por outro lado, as despesas operacionais dispararam 92,3% no mesmo intervalo, para R$ 79,1 bilhões, por causa de maiores gastos com geologia e geofísica, especialmente na Margem Equatorial e no Bloco Aram, no pré-sal da Bacia de Santos. As despesas gerais e administrativas subiram 15,6% com os reajustes salariais de funcionários e a contratação de novos colaboradores e serviços terceirizados.

Mesmo com a retração, o lucro em 2023 foi o segundo maior da história da Petrobras, de acordo com o balanço. Jean Paul Prates, presidente da empresa, ressaltou o bom desempenho da companhia apesar das adversidades.

Mesmo neste cenário mais desafiador, batemos recordes atrás de recordes de produção, aumentamos os investimentos, reduzimos a dívida financeira e colocamos em operação quatro novas plataformas neste primeiro ano de gestão. Tudo isso com menor intensidade de emissões e mais eficiência. Por isso, celebramos as conquistas de 2023 e compartilhamos os ganhos com a sociedade brasileira. Jean Paul Prates, presidente da Petrobras

Dividendos

O conselho de administração da petroleira autorizou o envio, para votação em assembleia de acionistas prevista para 25 de abril, de uma proposta de pagamento de dividendos relativos ao quarto trimestre de R$ 14,2 bilhões. Se esse montante for aprovado, o total de dividendos do ano de 2023 totalizará R$ 72,4 bilhões, corrigidos pela taxa Selic.

