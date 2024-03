Reinaldo: Perfume de Bolsonaro parece bobagem, mas traz alerta à esquerda

O colunista do UOL Reinaldo Azevedo afirmou durante o programa Olha Aqui! que o lançamento do perfume do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é um sinal de que a esquerda brasileira, incluindo o PT, está perdida.

Ironias à parte, isso quer dizer alguma coisa e a gente tem que pensar que isso parece uma bobagem, mas mostra como eles estão organizados e como a esquerda andou perdendo o pé. Os progressistas andaram perdendo o pé no próprio marketing político. Reinaldo Azevedo

No dia 21 de março, data do aniversário de Bolsonaro, será lançada uma linha de perfumes assinada pelo ex-presidente. O perfume será da marca do maquiador de Michelle, Agustin Fernandez.

Reinaldo lembrou que pouco tempo após sua fundação, o PT foi o primeiro partido político do Brasil a produzir objetos de consumo. O vanguardismo ajudou o partido a crescer e a conquistar jovens, mas isso se perdeu com o tempo.

O PT é um partido importante, mas à medida que ele também virou establishment, ele perdeu um pouco dessa agilidade para perceber correntes, perceber novidades e o que está se dizendo. Um partido precisa se aproximar mais da vida real e saber se comunicar mais. Reinaldo Azevedo

Além do perfume que será lançado, Bolsonaro e seus apoiadores já possuem uma experiência na exploração da venda de diferentes produtos e, para Reinaldo, isso confirma sua tese de que o PT em especial perdeu parte de sua habilidade de comunicação.

Não é só perfume, a Michelle vende camisetas, vende produtos de beleza e está sempre metida nessas operações. Eles vendem canecas e é uma lojinha. Agora tem o lançamento do perfume, então eles têm uma esperteza para lidar com essas coisas que há um bom tempo o PT não tem. Me parece que o PT pode estar muito contaminado por uma certeza de que ao fazer a coisa certa irá obter um bom resultado do ponto de vista do prestígio popular. Reinaldo Azevedo

Por fim, o colunista do UOL também citou a própria utilização das redes sociais como mais um indicativo de que o campo progressista está perdido e deixando o espaço ser ocupado pela extrema direita.

A direita entendeu muito melhor esse momento das redes sociais. Ela não tem nenhum compromisso com os fatos, enquanto os progressistas, na média, lidam com fatos. A direita sabe explorar desde perfume com força masculina e resiliência até colar no governo algumas pechas que nem são reais. Reinaldo Azevedo

