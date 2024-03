Pedágios mais caros do Brasil se concentram em SP e RJ; confira a lista

As tarifas de pedágio mais caras do Brasil estão concentradas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, sendo cobradas em vias estaduais que estão sob concessão privada.

Este é o resultado de levantamento feito pelo UOL Carros com dados fornecidos pela ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre) e pelo Portal Brasileiro de Dados Abertos.

Segundo levantamento, existem mais de 1.800 praças de pedágio no Brasil, distribuídas em 24 estados e no Distrito Federal. O preço médio do pedágio para um carro de passeio é de R$ 6,64, mas pode chegar a R$ 35,30 no trecho mais caro, que se encontra na rodovia dos Imigrantes, em São Paulo.

Para chegar à lista abaixo, a reportagem considerou o valor a ser pago pelo motorista para percorrer até 100 km nas rodovias brasileiras.

Sistema Anchieta-Imigrantes

Reajustada no ano passado, é a tarifa mais cara do país, custando R$ 35,30. O contrato de concessão é válido até 2034 e liga a região metropolitana de São Paulo ao litoral sul do estado, passando por cidades como Cubatão, Santos, São Vicente, Praia Grande e Guarujá. O sistema hoje é administrado pela concessionária Ecovias.

Rio - Região dos Lagos

A tarifa varia entre R$ 17,20 (segunda a sexta) e R$ 28,70 (sexta a segunda, além de feriados nacionais).

A CCR ViaLagos é responsável pela administração da rodovia, principal ligação do Rio de Janeiro com a Região dos Lagos, composta pelos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Arraial do Cabo e Armação de Búzios.

Bandeirantes e Anhanguera

O motorista desembolsa R$ 28,50 para percorrer 100 km. O contrato de concessão é até 2037 e liga a capital ao norte do estado, passando por cidades como Jundiaí, Campinas, Limeira, Piracicaba, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. As rodovias são administradas pela concessionária CCR AutoBAn, que tem contrato até 2028.

Castelo Branco e Raposo Tavares

Quem percorrer 100 km na rodovia terá que desembolsar R$ 25,12. O trecho liga a capital paulista ao interior do estado e passa ainda pelas cidades como Osasco, Barueri, Sorocaba, Itu, Tatuí, Bauru, Marília e Presidente Prudente. As rodovias são administradas pela concessionária ViaOeste, que tem contrato até 2025.

Rio - Teresópolis

A rodovia liga a capital fluminense à região serrana do estado, passando por cidades como Magé, Guapimirim e Teresópolis. O valor cobrado é de R$ 22,00 a cada 100 km percorridos. A rodovia é administrada pela concessionária CRT, que tem contrato desde 2021.

Como é calculado o valor do pedágio

A ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) órgão que regula o programa de concessões governo paulista, afirma que o cálculo do valor cobrado nos pedágios utiliza o conceito de tarifa quilométrica, que corresponde a um valor fixo por quilômetro multiplicado pelo trecho de cobertura da praça, e que varia em função da categoria das rodovias e dos tipos de veículos.

Sobre reajustes, a ANTT afirma que a tarifa de pedágio é reajustada anualmente na data do aniversário da concessão, para recomposição da inflação, e pode ser alterada, para mais ou para menos.

