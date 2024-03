Obra póstuma de Gabriel García Marquez chega às livrarias

ROMA, 7 MAR (ANSA) - Quase dez anos após a morte de Gabriel García Marquez, em 17 de abril de 2014, foi publicado globalmente nesta quarta-feira (6) seu romance inédito "Em agosto nos vemos".

No prefácio, os filhos do vencedor do Nobel de Literatura de 1982, Rodrigo e Gonzalo García Barcha, contam que o pai queria que a obra, que acabou publicada em seu aniversário (6 de março), fosse destruída.

"Na época, sabíamos só a sentença final de Gabo: 'Este livro não presta. Precisa ser destruído'. Não o destruímos, o deixamos de lado, na esperança de que o tempo decidisse o que fazer", dizem os herdeiros, classificando a publicação como um "ato de traição" em benefício do leitor.

No texto, eles também reconhecem as imperfeições da obra, escrita entre 2004 e 2005, quando o autor já sofria de demência senil.

"Em agosto nos vemos" conta a história de uma mulher casada de 46 anos, descrita como sendo dona de dois belos olhos dourados, que todos os anos, em 16 de agosto, viaja para uma ilha do Caribe, para levar flores ao túmulo da mãe.

Em uma viagem, Ana Magdalena Bach se envolve com um amante, e acaba passando a usar a data a cada ano para entrar em uma nova aventura extraconjugal, explorando a própria sexualidade e a si mesma.

O breve e intenso romance, com um final surpreendente, mostra a força de García Marquez ao tentar combater a perda de memória: "É o fruto de seu último esforço de continuar criando, contra todas as circunstâncias adversas", disseram os filhos.

Em seu derradeiro texto, o colombiano autor de "Crônica de uma morte anunciada", "O amor nos tempos do cólera" e "Cem anos de solidão", expoente máximo do realismo mágico que fez do amor seu tema principal, se coloca ao lado das mulheres com uma nova voz.

Na Itália, a obra é publicada pela editora Mondadori; no Brasil, sai pela Record. (ANSA).

