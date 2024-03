'O que Boulos fez foi crime eleitoral', diz Tabata

A deputada federal e pré-candidata à prefeitura de São Paulo Tabata Amaral (PSB) afirmou que o também pré-candidato Guilherme Boulos (Psol) cometeu crime eleitoral ao publicar um post —derrubado pela Justiça Eleitoral— em que divulga resultados de uma pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de São Paulo.

O que o pré-candidato Guilherme Boulos fez é crime eleitoral. Para além de todo o desprezo com a estatística, com os números, com os dados, você adulterar o resultado de uma pesquisa, misturando os cenários, ocultando uma pré-candidata — que é o que ele fez comigo — é crime eleitoral.

A Justiça apenas reconheceu o pleito que a gente levantou e fica também essa reflexão de que o desprezo pela boa política, pela estatística, pelos números não se dá só de um lado do espectro político. Então, errou, foi malandragem o que fizeram. Não está certo e obviamente a lei existe para isso. Sempre que cometem uma ilegalidade vamos questionar não importa se vem da esquerda ou da direita. Tabata Amaral (PSB-SP), deputada federal e pré-candidata à prefeitura de São Paulo, em entrevista ao UOL News

O que aconteceu

Boulos publicou nas redes sociais uma montagem com a manchete "Boulos lidera com 34% contra qualquer adversário!". A publicação foi feita após a divulgação da pesquisa eleitoral do RealTime Big Data.

A ilustração exibia um gráfico de barras com Boulos na liderança. O psolista aparecia seguido por Nunes, com 29%, Ricardo Salles (PL-SP), com 12%, Marcos Pontes (PL-SP), com 11%, e Padre Kelmon (PRD), com 1%. Os números foram compilados de três cenários diferentes apresentados aos entrevistados pelo instituto.l

A diferença de tamanho entre as barras de Boulos e Nunes estava fora de proporção: cinco pontos percentuais separam os índices de intenção de votos dos pré-candidatos. Como a margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados. No gráfico publicado pela equipe do pré-candidato do PSOL, porém, a barra que representava o índice de Boulos estava muito maior que a de Nunes, causando a impressão de que a diferença nos percentuais era maior do que aquela que foi, de fato, auferida pelo instituto de pesquisa.

Além da imprecisão gráfica, Tabata Amaral, a terceira colocada no principal cenário de pesquisa estimulada, questionou a exclusão do seu nome na montagem apresentada na publicação. "Ele simplesmente retirou meu nome", reagiu Tabata em publicação no Instagram. "Eu pergunto para vocês: o que é isso? É estatística criativa? É erro, alguém não tinha noção do que estava fazendo? Ou é safadeza mesmo?", disse.

Justiça mandou derrubar a publicação de Boulos. O juiz Antonio Maria Patiño Zorz, da Justiça Eleitoral de São Paulo, atendeu ontem a dois pedidos, apresentados por Tabata Amaral e pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB).

O magistrado afirmou que a pesquisa está "em desacordo com a legislação e a jurisprudência eleitoral". Ele ressaltou que é proibida a "divulgação de pesquisa estimulada com suposta omissão e ou manipulação de dados referentes aos pré-candidatos".

Segundo a decisão, houve "manipulação gráfica" da peça. "Os tamanhos das colunas foram alterados para refletir porcentagens diferentes das reais, o que é vedado", disse o juiz.

O UOL não localizou os conteúdos que haviam sido publicados nos perfis de Guilherme Boulos nas redes sociais. A equipe do pré-candidato disse que não irá se manifestar.

Vou gastar energia com bizarrice, diz Tabata

Em entrevista ao UOL News desta quinta (7), Tabata disse que se revoltou com a escolha do deputado federal Nikolas Ferreira (PL) para a presidência da Comissão de Educação da Câmara.

O que sempre me revolta muito é que eu, como alguém que é líder na pauta de educação, provavelmente vou dedicar uma energia gigantesca nos próximos meses para tentar balancear as bizarrices que vão tentar debater.

Eu queria que a gente tivesse falando como vamos ampliar as vagas de ensino técnico, como a gente vai ampliar as vagas de creche, como a gente vai reformular a formação dos professores, valorizar os professores, mas infelizmente vai sobrar um percentual muito pequeno para falar dessas coisas que importam, porque eles têm agora um palanque, um palco, para fazer seus debates de redes sociais. Tabata Amaral (PSB-SP), deputada federal e pré-candidata à prefeitura de São Paulo

