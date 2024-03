Sexo e palavrões? Do que trata livro que tem sido atacado por bolsonaristas

O livro "O Avesso da Pele" (Companhia das Letras), vencedor do Prêmio jabuti em 2021, tem sido alvo de tentativa de censura por grupos bolsonaristas nos últimos dias por fazer parte da lista do PNLD (Programa Nacional do Livro Didático). Os críticos acusam a obra de conter um vocabulário de baixo calão e cenas de sexo e, por isso, não deveriam ser usado na educação de adolescente.

O autor Jeferson Tenório, que é colunista do UOL, rebateu as críticas dizendo lamentar que as poucas cenas de sexo e a linguagem do livro tenham causado mais incômodo do que o racismo estrutural e a violência policial abordadas em seu livro.

Sobre o que é o livro "O Avesso da Pele"?

A obra conta a história de um jovem negro que teve o pai, um professor de literatura também negro, morto pela polícia em Porto Alegre. A partir dessa tragédia, ele sai em busca de resgatar o passado da família e de seu pai.

O racismo e a violência policial são temas centrais da narrativa, além de outras questões como o sistema educacional e as relações entre pais e filhos.

Em sua coluna no UOL, publicada na última quarta-feira (6), Tenório reforçou que "'O Avesso da Pele' não é livro sobre sexo, mas uma reflexão sobre o letramento racial de jovens negros".

O mais curioso é que as palavras de 'baixo calão' e os atos sexuais do livro causam mais incômodo do que o racismo, a violência policial e a morte de pessoas negras. Jeferson Tenório, autor de "O Avesso da Pele"

Como começou a polêmica?

As críticas ao livro começaram após a publicação, em redes sociais, de uma diretora de uma escola do Rio Grande do Sul. "Lamentável o governo federal, através do MEC [Ministério da Educação], adquirir esta obra literária e enviar para as escolas com vocabulários de tão baixo nível para serem trabalhados com estudantes do ensino médio", escreveu em seu perfil.

Com a publicação da diretora, políticos bolsonaristas e perfis apoiadores do ex-presidente também criticaram a oferta do livro nas escolas. A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) disse que a obra tem "trechos com descrições explícitas de atos sexuais".

Os críticos também tentaram vincular a escolha do livro ao governo Lula (PT), porém a obra foi incluída no programa durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). O PNLD dá autonomia para que os professores e gestores escolares façam a seleção das obras que querem receber.

Na esteira das críticas, a Secretaria da Educação do Paraná determinou o recolhimento de exemplares do livro.

O autor, por sua vez, afirmou que o recolhimento do livro é uma "atitude inconstitucional" e que tais atos "remontam dias sombrios do regime militar".

