Para não enfrentar fila: 14 ovos por até R$ 150 para você comprar online

Ao leite, recheado, zero lactose, sem adição de açúcar, com bombons, acompanhado de brinquedos. Quando o assunto é ovo de Páscoa, cada um tem suas preferências. A dificuldade é atender todas as demandas de familiares em amigos de uma vez só.

Para ajudar você a poupar tempo e dinheiro, o Guia de Compras UOL fez uma seleção de ovos de Páscoa para todos os gostos por até R$ 150. Confira abaixo:

Chocolate ao leite;

Embalagem colorida, para agradar crianças e adultos;

80g de chocolate.

Chocolate ao leite;

Recheado com dois mini ovinhos;

170g de chocolate.

Com waffer crocante na casca;

Recheado com dois mini KitKat ao leite;

332g de chocolate.

Chocolate ao leite;

Recheado com bombons Classic;

185g de chocolate.

Chocolate ao leite;

Com recheio de castanha-de-caju, caramelo e flocos crocantes, inspirado no bombom;

Inclui mini ovos de chocolate ao leite com recheio de Serenata de Amor.

Metade chocolate ao leite com recheio de doce de leite;

Metade chocolate ao leite com recheio sabor morango e framboesa;

Acompanha balas de gelatina sabor morango e framboesa.

Metade chocolate ao leite com recheio de doce de leite;

Metade chocolate ao leite com recheio sabor de banana;

Acompanha balas de gelatina sabor de banana.

Chocolate ao leite 45%;

Inclui brinquedo surpresa;

100g de chocolate.

Chocolate ao leite;

Com pastilhas de chocolate coloridas;

212g de chocolate.

Chocolate ao leite e recheio zero lactose;

Para dietas com restrição de lactose;

180g de chocolate.

Chocolate ao leite;

Acompanha três coelhinhos de chocolate;

125g totais de chocolate.

Chocolate ao leite com pedaços de avelãs;

Acompanha três bombons Ferrero Rocher

Embalado em caixa de presente.

Chocolate ao leite zero adição de açúcares;

Bombons de chocolate ao leite zero adição de açúcares laCreme;

Contém glúten e lactose.

Chocolate cremoso ao leite;

Recheado com bombons Lindor;

Embalado em caixa de presente.

