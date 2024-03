Mercado imobiliário italiano registra forte queda em 2023

SAN PAULO, 7 MAR (ANSA) - O mercado imobiliário italiano registrou uma forte queda em 2023, encerrando o ano com 710 mil casas vendidas, baixa de quase 10% em relação a 2022.

Os dados são do Observatório do Mercado Imobiliário da Agência da Receita, que destacou que o setor residencial apresentou variações negativas em todos os trimestres de 2023, sendo a mais drástica no terceiro (superior a 10%), e a mais leve, no quarto (3,3%).

Entre outubro e dezembro, a redução nas transações de imóveis, embora mais leve em comparação com os trimestres anteriores, seguiu difundida em todas as áreas do país.

Apenas as ilhas italianas registraram variação positiva no acumulado do ano.

O tamanho mais comum continua sendo o das casas com superfície entre 50 e 85 m², representando quase um terço das vendas.

As compras de pessoas físicas totalizaram 191 mil unidades, das quais quase 63% foram adquiridas como "primeira casa".

Apenas cerca de 37% foram adquiridas com um empréstimo hipotecário, registrando assim, pela primeira vez, uma proporção de vendas com empréstimo abaixo de 40%.

As compras de casas recém-construídas representam pouco mais de 9% do total.

Roma e Florença registraram as maiores quedas, respectivamente, de 11% e 8%. (ANSA).

