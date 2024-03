Meloni defende revisão de transição verde na União Europeia

ROMA, 7 MAR (ANSA) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, defendeu nesta quinta-feira (7) uma revisão nos plano da União Europeia para uma transição verde.

"A Itália considera necessário aliviar a carga burocrática sobre as empresas através de uma simplificação das regras, rever as prioridades em matéria de transição verde com atenção à competitividade da indústria e à ocupação, e relançar a política de coesão com base em mecanismos novos e mais eficientes", disse.

As informações foram divulgadas pelo governo italiano, a respeito de uma reunião entre Meloni e o ex-premiê italiano Enrico Letta, incumbido pelo Conselho da UE de elaborar um relatório de alto nível sobre o futuro do mercado único.

Também foi abordado no encontro o tema da inteligência artificial, "que representa um desafio que a Itália, como presidente do G7, pretende aproveitar para promover uma abordagem centrada no ser humano", disse o Palácio Chigi.

A premiê também pediu mais atenção à competitividade da indústria e à ocupação, e destacou a necessidade de "eliminar o abismo de crescimento e inovação entre a Europa e os seus principais concorrentes, e garantir a autonomia estratégica da indústria europeia em setores-chave, como a defesa e a tecnologia".

Letta está fazendo um "tour" pelas 27 capitais europeias, e apresentará seu documento final em 17 de abril. (ANSA).

