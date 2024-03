Mãe contesta PM sobre morte de filho atingido por ponta de fuzil em SP

A mãe do jovem morto após ser perfurado pela ponta do fuzil de um policial em São Paulo contesta a versão da polícia de que o filho se negou a parar sua moto e a jogou contra os policiais.

O que aconteceu

Valdirene Menezes, mãe de Matheus Menezes disse ao UOL que não havia blitz quando o filho passava pelo local e foi atacado. Na avaliação dela, isso pode ter dificultado que o jovem de 21 anos identificasse a necessidade de parar a moto diante do policial — Valdirene afirmou acreditar que o jovem não viu os policiais.

"Disseram que ele caiu de moto", afirmou. De acordo com a mãe, os policiais afirmaram para ela que o jovem havia desrespeitado uma ordem da polícia e que, após se desequilibrar, teria caído da moto e morrido.

Matheus morreu após ser atingido pelo corta chamas de um fuzil da polícia em 25 de fevereiro, na Brasilândia (zona norte) — o laudo da morte ainda não foi concluído. Em nota, após o ocorrido, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) disse que a moto pilotada pelo jovem "avançou em direção aos policiais", provocando o impacto.

A nota inicial também informou que o episódio foi registrado no boletim de ocorrência como "morte suspeita (morte acidental)". A ação policial ocorreu na rua Cláudio Ghirelli, após um baile funk na região.

Imagens que circulam nas redes sociais também contradizem a versão da SSP de que a moto avançou contra o PM. Um vídeo de uma câmera de segurança mostra um policial saindo de trás de um poste e indo em direção à moto em que estava Matheus e um garupa, ainda não identificado.

"Arma não pode ser usada para bater". Ao UOL, em condição de anonimato, um coronel da reserva da PM-SP afirmou que uma arma de fogo não pode ser utilizada para bater em uma pessoa.

Estão dizendo que ele furou a blitz. Que a moto era roubada. Mas era regular. Pelas imagens eu acredito que ele não viu os policiais. O que acertou ele estava até escondido, nem tinha como ver ele. Ele estava devagar e se tivessem pedido para ele parar, ele teria parado.

Ele sempre parou [em blitze], eu sempre falei para ele: você não deve nada, então pare [quando solicitado]. E aí falaram lá que a moto era uma preta. Não era, era vermelha a moto dele e dá para ver no vídeo que está na internet, quando ele já está morto.

Ele foi assassinado. Eu tenho certeza disso. Quando eu cheguei, lá outros policiais disseram que ele caiu de moto: "Ah, a gente não fez nada". Mas quem estava lá me disse que ele não caiu, e sim que acertaram ele com o fuzil. As imagens mostram isso.

Valdirene Menezes, mãe de Matheus

Arma serve para atirar. Atirar em situações contundentes, que o policial precise desse resguardo. A arma não pode ser usada desse jeito, para bater.

Coronel da reserva da PM-SP

'Vem embora, vem embora, o Matheus está morto'

Valdirene é vigilante e afirma que estava trabalhando quando recebeu uma ligação de seu pai contando o que aconteceu. De início, ela pensou se tratar de uma queda de moto.

Para Valdirene, Matheus poderia ter sido socorrido no local. Ela disse já se encaminhava para o hospital mais próximo, achando que seu filho havia sido levado para lá, quando um conhecido da família pediu para acompanhá-lo.

Ao chegar à rua Cláudio Ghirelli, Valdirene encontrou seu filho já morto. A avó paterna do jovem também foi até o local, mas, segundo a mãe, foi impedida pela polícia de se aproximar do neto.

A primeira ligação [do meu pai] caiu, daí já fui falar com meu chefe para ir embora. Daí quando eu já estava saindo, meu pai me liga de novo e fala: 'vem embora, vem embora, vem embora. Minha filha, você vai ter que ser forte, o Matheus está morto'. Tirou meu chão.

Valdirene Menezes, mãe de Matheus

Homenagem a jovem teve coação da PM, dizem amigos

Matheus trabalhava em uma empresa de ônibus urbanos. Emocionada, Valdirene relata que o filho era trabalhador e nunca se envolveu em crimes, tampouco teria motivos para fugir da polícia.

Polícia tentou barrar homenagem para Matheus, dizem amigos. No último domingo (3), uma semana após o ocorrido, na mesma rua em que a morte ocorreu, amigos e familiares organizaram um ato para homenagear o jovem e pedir justiça.

Eles acreditam que houve excesso da polícia — procurada pelo UOL, a SSP não se manifestou sobre a acusação. Alguns metros antes de onde ocorreu o ato, policiais impediram que pessoas com a camiseta estampada com o rosto de Matheus passassem, segundo a mãe.

A homenagem para ele foi linda. Pena que a polícia tentou estragar também. Me disseram que a polícia estava até barrando as meninas de passarem com a camisa com o rosto do meu filho. Não deixavam passar motos. Pediram para tirar a homenagem a ele, que reuniu um monte de gente. Ele era muito amado.

Eu não vou descansar até ter justiça. Eu vou buscar a justiça. Já estou falando com um advogado e vamos provar tudo.

Valdirene Menezes

O que diz a polícia

A SSP disse que a moto de Matheus "colidiu lateralmente" contra o policial. A secretaria afirmou disse que o PM se feriu e que a polícia prestou socorro ao condutor. (Leia a íntegra da nota abaixo)

Caso está sendo investigado. O UOL contatou novamente a SSP para questionar as informações oficiais diante do relato dos familiares. Em nota, a assessoria de imprensa da pasta disse que o caso está em investigação no 45º Distrito Policial (Brasilândia).

Não foi informado se o policial envolvido na morte continua atuando. O 45º DP informou ontem que aguarda os laudos solicitados ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML) para concluir a investigação. Os resultados podem levar mais de 30 dias para ficarem prontos.

Corregedoria vai avaliar atuação de PM. A Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo informou que recebeu a denúncia e encaminhou para a Corregedoria da Polícia Militar, que, por sua vez, aguarda os laudos técnicos e a perícia das imagens.

Íntegra da nota da SSP-SP ( encaminhada no dia 26 de fevereiro)

"Um homem, de 21 anos, morreu após desobedecer a ordem de parada de policiais militares e se chocar contra um dos policiais, na manhã deste domingo (25), na Rua Cláudio Ghirelli, zona norte da Capital. Na ocasião, PMs realizavam operação para apreensão de veículos quando uma motocicleta com dois ocupantes sem capacete, em alta velocidade, avançou em direção aos policiais. Um dos PMs ordenou sua parada, mas o condutor desobedeceu e colidiu lateralmente contra ele, causando uma lesão no rosto do policial. Durante o incidente, a ponta do fuzil do policial atingiu o motociclista, que conseguiu escapar, mas foi localizado posteriormente caído no chão, ferido.

Ele foi socorrido, mas não resistiu devido a uma lesão no pescoço, que será investigada. O outro ocupante fugiu e a motocicleta que utilizavam não foi localizada. Durante a ocorrência, uma outra moto, produto de roubo, foi recuperada.

O policial ferido passou por atendimento médico e sua arma foi apreendida. Exames periciais foram solicitados ao IC e IML e o caso, registrado como morte suspeita (morte acidental), desobediência, localização e apreensão de objeto, bem como localização, apreensão e entrega de veículo no 72º DP (Vila Penteado). Os fatos serão investigados pelo 45º DP, área dos fatos, e a Polícia Militar também apura a ocorrência por meio de um Inquérito Policial Militar (IPM)."