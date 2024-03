Luta de estudante brasileira integra documentário da Unesco por direito à educação de mulheres

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, a Unesco faz nesta quinta-feira (7) em Paris o lançamento mundial do documentário "A educação delas, nosso futuro". O filme conta a história de quatro jovens, em três continentes, que conseguiram ter acesso à escola e à formação que sonhavam. Entre elas, está a brasileira Fabiana Machado.

A paridade de direitos entre homens e mulheres está longe de ser alcançada no mundo inteiro. A educação é uma das áreas onde as desigualdades de gênero persistem, apesar de avanços registrados nos últimos anos. Hoje, há mais de 50 milhões de meninas na escola do que em 2015, mas 122 milhões de meninas e de jovens mulheres continuam a não ter acesso a esse direito fundamental.

No documentário "A educação delas, nosso futuro", realizado pela CGTN (China Global Television Network), em parceria com a UNESCO, a Organização da ONU para a Educação, Ciência e Cultura, sediada em Paris, o percurso de quatro estudantes exemplifica a batalha de meninas no mundo inteiro para estudar. As jovens, que se beneficiaram de programas educacionais da agência da ONU, moram no Paquistão, Tanzânia e duas no Brasil.

Além de Fabiana Machado, que nasceu no interior da Bahia, a história de Tainá Caldas, de Ilhéus, também do interior da Bahia, é contada no documentário "Her Education, Our Future". Mas somente Fabiana veio a Paris participar do lançamento mundial do filme.

Engenharia de Produção

A jovem, de 19 anos, cursa atualmente o 3° período de Engenharia de Produção da Faculdade Santíssimo Sacramento, em Alagoinhas, no interior da Bahia. Mas chegar até a universidade, e ainda por cima, para fazer um curso de exatas, foi como uma corrida de obstáculos. Fabiana cresceu em uma área rural, ao lado da mãe, professora primária, do pai, agricultor, e da irmã.

Adolescente, para continuar os estudos, tinha de acordar às 4 horas da manhã para chegar a tempo na escola, a vários quilômetros de casa. Em alguns momentos pensou em desistir. No ensino médio, integrou o projeto #EDUCASTEM2030, lançado pela UNESCO, visando eliminar as disparidades de gênero na educação nas áreas de Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemática (STEM na sigla em inglês). Seguiu em frente, passou no vestibular e obteve uma bolsa integral do Prouni.

"Foi a primeira conquista depois da escolaridade básica mostrar que, por ser uma menina do campo, eu também consigo estudar. Não apenas ter o acesso, mas ter o desenvolvimento e a conclusão. Muitas das vezes, é só analisada a parte que nós chegamos à universidade, mas o mais difícil mesmo é continuar nela", afirma.

Ter a sua história contada no documentário da Unesco foi vivido por Fabiana como mais uma superação. "Eu senti uma superação. Eu senti: 'uau, valeu a pena o esforço de todos aqueles anos, mesmo estando em um local que não fosse tão visibilizado quanto o de uma menina da cidade. Isso é uma oportunidade imensa, enorme, ter a minha história como inspiração, como um exemplo para outras meninas. Para mim é gratificante e emocionante. É mais adrenalina e eu me sinto ainda mais forte para conseguir continuar", festeja.

Vir à Paris também foi a realização de mais um sonho. A jovem nunca tinha saído de seu estado natal e do Brasil e andou primeira vez na vida de avião. "Uma sensação maravilhosa".