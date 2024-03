Lula defende política de inteligência artificial 'genuinamente guarani'

Do UOL, em São Paulo

O presidente Lula (PT) defendeu nesta quinta-feira (7) a criação de uma inteligência artificial na língua portuguesa para que o projeto seja apresentado ao mundo na Assembleia Geral da ONU.

O que aconteceu

Lula encorajou especialistas a apresentarem propostas de uma inteligência artificial "genuinamente guarani". Declaração foi feita durante a 2ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, no Palácio do Planalto.

O presidente contou que o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, propôs uma parceria entre Brasil e Espanha. "Ontem eu estive com Pedro Sánchez. Ele fez uma proposta para que o Brasil e a Espanha fizessem uma parceria e criassem uma inteligência artificial na nossa língua portuguesa e espanhola", disse. Lula ressaltou que achou a ideia "genial". Conversa ocorreu durante visita oficial do espanhol a Brasília.

O petista justificou que é preciso avançar no tema "para não ficar a reboque de outros países". "Faça uma proposta sobre essa questão da inteligência artificial para a gente enfrentar isso e o Brasil virar competitivo no mundo. E não o Brasil ser apenas um espectador daquilo que acontece na Europa, nos Estados Unidos ou na China", defendeu ao discursar para especialistas no tema.

Lula cobrou ainda que comunidade científica aceite o "desafio". "Vamos aceitar o desafio, algumas inquietações que vocês têm. Vamos colocar no papel o que vocês acham que pode ser feito para o Brasil. Quero apresentar ao mundo no 23 de setembro, ao fazer meu discurso na ONU", ressaltou.

A intenção de Lula é "definir uma política concreta" sobre o tema. "Estou sendo instigado a criar um grupo de trabalho ligado diretamente à Presidência da República sobre inteligência artificial. Eu não vou criar. Vou depositar [essa construção] na responsabilidade de vocês, deste conselho. Façam a proposta, que nós colocaremos em prática", declarou.