Lula diz que governo terá que discutir com Congresso mudança no limite de gastos

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira que o governo terá que discutir em algum momento com o Congresso a mudança do "limite de gastos" do país para promover mais benefícios à população.

"Quando a gente tiver mais dinheiro a gente vai ter que discutir com a Câmara e o Senado esse limite de gastos, e vamos ver como é que a gente pode utilizar mais dinheiro para fazer mais benefício para o povo", disse Lula em discurso durante evento de anúncio de investimentos do Novo PAC Seleções no Palácio do Planalto.

Lula também afirmou que a arrecadação federal está aumentando "mais do que a gente esperava". Em janeiro, a arrecadação apresentou o melhor resultado já registrado para todos os meses da série histórica da Receita Federal, iniciada em 1995.

(Por Lisandra Paraguassu)