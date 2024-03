Lula diz que espera aprovação de PL dos apps de transporte e volta a citar iFood

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta quinta-feira, 7, que espera uma aprovação no Congresso da regulação dos aplicativos de transporte mais folgada do que uma lei semelhante que passou na Espanha. Lula tem frequentemente citado que o tema passou no parlamento espanhol por apenas um voto.

Ele também voltou a mencionar o iFood, principal aplicativo de delivery do país, voltado a restaurantes. Lula disse que a empresa está relutando a fazer um acordo com os entregadores.

Além disso, sem dar detalhes, Lula afirmou que "logo logo" haverá um acordo para a Vale pagar reparações a Minas Gerais, Espírito Santo e Brumadinho por causa do colapso da barragem da empresa, em 2019.